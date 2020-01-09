Найбільші асоціації відновлюваної енергетики України захищатимуть законність дії зеленого тарифу в Україні від олігарха Ігоря Коломойського.
Дивися повний текст Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33
Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33
имели ввиду мы таких инвесторов, которые хотят продавать э/э по ценам в разы выше рыночных
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:20
Иметь ввиду надо депутатов ,которые приняли закон о зеленой энергетике,не оторвав одно место от кресла в Верховной Раде ,чтобы изучить положение с этой энергетикой в Европе!
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:06
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:45
borzol В Европе дотации государства на установку ВИЭ, притом приличные в процентах при установке ВИЭ. А наши правители решили пойти другим путем, что-бы не вкладывать деньги.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:04
грабують продавцы зеленой энергии, у которых государство вынуждено закупать электричество по самому высокому в мире тарифу, в десятки раз дороже чем у честных производителей.
Если не ошибаюсь, производители зеленой энергии у нас производят 10% энергии, но забирают себе 90% денег уплаченных за электричество. В то время как АЭС и другие производители производят 90% энергии, но получают только 10% денег уплаченных за электричество.
Во всем свете нет таких огромных коррупционных закупочных цен на зеленую энергию. В США производителям солнечной электроэнергии платят 2 цента. В Европе 4 цента. В среднем 3 цента за кВт*час.
А тут почти 20 центов за кВт*час с госгарантией покупки в ущерб АЭС, другим производителям и в ущерб потребителям! Вот где коррупция!
Пострадают воры, которые наживались на зеленом тарифе. Зеленый тариф - это коррупция в чистом виде, давно его пора отменить.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:05
Амвросий Причем здесь коррупция? В нашем доме все перемешалось и люди и кони. За бугром дотации для людей на установку, государства хотят, что-бы люди были обеспечены электричеством без его участия и окупили свою установку ВИЭ. Вывод из эксплуатации АЭС это бешеные деньги. ЧАЭС до сих пор не вывели. А у нас это построено для доилова бюджета Ахметовыми-Клюевыми, деньги идут не частным ВИЭ а Ахметову-Клюеву. И ничего не измениться в законах, потому что Европа нагнет Украину.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:08
Европа це Ахметовы-Клюевы, ггг
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:15
flyman Да. Они используют договоренности Европы-Украины что-бы раздеребанить бюджет Украины. И Украина не имеет возможности отказаться перед своими обязанностями перед Европой. И выходит, что Европа является гарантом для Ахметова-Клюева.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:16
при том что без коррупции было бы невозможно принятие антиконституционных и антирыночных законов про гарантированную закупку государством у олигархов по зеленому тарифу.
Зелёная энергетика убыточна и не рентабельна. Она имеет смысл только в качестве резервных источников энергии. Принуждать государство к закупке зеленой энергии по сверхзавышенным ценам у олигархата, да ещё и по самой дорогой в мире цене - это целенаправленное разрушение экономики. По сути - это чистой воды коррупционный схематоз.
Почему Украина должна платить олигархам 20 центов за кВт*час, если например США закупают по зеленому тарифу 2.2 цента за кВт*час? Может экономика Украины в 10 раз богаче, чем США?
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