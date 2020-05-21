Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:13

romiks2009 написав: Кто вам такой бред сказал? Кто вам такой бред сказал?

romiks2009 написав: Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые. Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые.

Где вы бред видите? Просто посчитайте затраты на оборудование для солнечной генерации, за сколько оно окупится и по какой цене и увидите, что солнечная генерация настолько нерентабельна, что рассматривать её в качестве основного источника энергогенерации - это просто афера и схематоз.Безусловно где-то вдали от энергосетей или в качестве резервного источника - это достойный вариант. Но не в качестве основного источника электропитания.Это сказки для идиотов и болванов, ничего не смыслящих в физике. Атомная энергетика с замкнутым циклом - это будущее. По мере развития технологий отходы будут перерабатываться в новое топливо.Просто ядерная энергетика - это единственный источник, который может обеспечить растущие потребности человечества в энергии. Зеленая энергетика - это профанация, т.к. физически не сможет покрыть растущие энергетические потребности, даже не считая больших затрат на оборудование.Страны, которые развивают атомную энергетику в будущем будут в большом плюсе, т.к. у них будут новые технологии и мощная, дешевая и чистая атомная энергогенерация.Страны которые убивают свою атомную энергетику, скатятся в первобытный строй и станут колониями, работающими на высокоразвитые страны. Они будут вынуждены закупать у них атомную энергию, отрабатывая её тяжелым и низкоквалифицированным дешевым и опасным трудом.Зеленую энергетику навязывают отсталым странам и колониям - это делается специально, чтобы они угробили свою атомную энергетику и в будущем стали зависимы от развитых стран, которые атомную энергетику развивают.ВИЭ - это по сути тоже самое, что и переход от электрического освещения к керосинкам, завернутый в красивую маркетинговую обертку. Афера.