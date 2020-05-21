RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Асоціації ВДЕ захищатимуть
зелену енергетику від...

Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:42

Амвросий
  Амвросий написав:при том что без коррупции было бы невозможно принятие антиконституционных и антирыночных законов про гарантированную закупку государством у олигархов по зеленому тарифу.

Ну так это не коррупция, это такой стиль жизни Украины уже 30 лет. Дети успели уже вырасти.

  Амвросий написав:Зелёная энергетика убыточна и не рентабельна. Она имеет смысл только в качестве резервных источников энергии. Принуждать государство к закупке зеленой энергии по сверхзавышенным ценам у олигархата, да ещё и по самой дорогой в мире цене - это целенаправленное разрушение экономики. По сути - это чистой воды коррупционный схематоз.

Кто вам такой бред сказал? Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые. А государство принуждает Европа - нехрен окружающую среду засирать отходами, на этой планете существует не только Украина.
"Схематоз"-согласен. Делайте дотации на покупку ВИЭ 70% как в Европе, покупайте электричество у частников по цене АЭС. А Ахметков в топку уйдет автоматом.
  Амвросий написав:Почему Украина должна платить олигархам 20 центов за кВт*час, если например США закупают по зеленому тарифу 2.2 цента за кВт*час? Может экономика Украины в 10 раз богаче, чем США?

А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире.
Р. S. А если бы государство зделало мне дотацию на покупку ВИЭ, то после окупаемости я бы ему и по 1 центу продавал(а точнее соседям) :D
romiks2009
 
Повідомлень: 387
З нами з: 07.11.13
Подякував: 90 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:13

  romiks2009 написав:Кто вам такой бред сказал?


Где вы бред видите? Просто посчитайте затраты на оборудование для солнечной генерации, за сколько оно окупится и по какой цене и увидите, что солнечная генерация настолько нерентабельна, что рассматривать её в качестве основного источника энергогенерации - это просто афера и схематоз.

Безусловно где-то вдали от энергосетей или в качестве резервного источника - это достойный вариант. Но не в качестве основного источника электропитания.

  romiks2009 написав: Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые.


Это сказки для идиотов и болванов, ничего не смыслящих в физике. Атомная энергетика с замкнутым циклом - это будущее. По мере развития технологий отходы будут перерабатываться в новое топливо.

Просто ядерная энергетика - это единственный источник, который может обеспечить растущие потребности человечества в энергии. Зеленая энергетика - это профанация, т.к. физически не сможет покрыть растущие энергетические потребности, даже не считая больших затрат на оборудование.

Страны, которые развивают атомную энергетику в будущем будут в большом плюсе, т.к. у них будут новые технологии и мощная, дешевая и чистая атомная энергогенерация.

Страны которые убивают свою атомную энергетику, скатятся в первобытный строй и станут колониями, работающими на высокоразвитые страны. Они будут вынуждены закупать у них атомную энергию, отрабатывая её тяжелым и низкоквалифицированным дешевым и опасным трудом.

Зеленую энергетику навязывают отсталым странам и колониям - это делается специально, чтобы они угробили свою атомную энергетику и в будущем стали зависимы от развитых стран, которые атомную энергетику развивают. :wink:

ВИЭ - это по сути тоже самое, что и переход от электрического освещения к керосинкам, завернутый в красивую маркетинговую обертку. Афера.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 26.02.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:34

  romiks2009 написав:А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире.


Вы шутите? Какие дотации? Дотации - это та-же коррупция. Вам никто ничего не должен делать. Вы изобретаете нежизнеспособные химеры, которые ведут страну к упадку и деградации.

Не должно быть никаких дотаций, льгот, субсидий и прочих коррупционных схем обогащения. Должен быть здоровый свободный рынок, без монополий, со свободной здоровой конкуренцией.

Не нужно изобретать схемы искусственного завышения цен. При свободном рынке и конкуренции все эти ВИЭ и прочие коррупционные паразитические схемы идут в сад. Т.к. не выдержат конкуренции с дешевым электричеством АЭС и канут в лету. Туда им собственно и дорога.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 26.02.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти,...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:29
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:30
dennylavrov
В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...
R2 » Нед 14 чер, 2020 13:16
6 819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 10:59
Амвросий
Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику 1, 2, 3
R2 » Сер 13 тра, 2020 10:12
22 976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 15:35
Mosk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.