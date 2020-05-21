Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

Ну так это не коррупция, это такой стиль жизни Украины уже 30 лет. Дети успели уже вырасти.
Амвросий написав:Зелёная энергетика убыточна и не рентабельна. Она имеет смысл только в качестве резервных источников энергии. Принуждать государство к закупке зеленой энергии по сверхзавышенным ценам у олигархата, да ещё и по самой дорогой в мире цене - это целенаправленное разрушение экономики. По сути - это чистой воды коррупционный схематоз.
Кто вам такой бред сказал? Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые. А государство принуждает Европа - нехрен окружающую среду засирать отходами, на этой планете существует не только Украина.
"Схематоз"-согласен. Делайте дотации на покупку ВИЭ 70% как в Европе, покупайте электричество у частников по цене АЭС. А Ахметков в топку уйдет автоматом.
А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире.
Р. S. А если бы государство зделало мне дотацию на покупку ВИЭ, то после окупаемости я бы ему и по 1 центу продавал(а точнее соседям)