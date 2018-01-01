Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
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Амвросий написав:при том что без коррупции было бы невозможно принятие антиконституционных и антирыночных законов про гарантированную закупку государством у олигархов по зеленому тарифу.
Ну так это не коррупция, это такой стиль жизни Украины уже 30 лет. Дети успели уже вырасти.
Амвросий написав:Зелёная энергетика убыточна и не рентабельна. Она имеет смысл только в качестве резервных источников энергии. Принуждать государство к закупке зеленой энергии по сверхзавышенным ценам у олигархата, да ещё и по самой дорогой в мире цене - это целенаправленное разрушение экономики. По сути - это чистой воды коррупционный схематоз.
Кто вам такой бред сказал? Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые. А государство принуждает Европа - нехрен окружающую среду засирать отходами, на этой планете существует не только Украина. "Схематоз"-согласен. Делайте дотации на покупку ВИЭ 70% как в Европе, покупайте электричество у частников по цене АЭС. А Ахметков в топку уйдет автоматом.
Амвросий написав:Почему Украина должна платить олигархам 20 центов за кВт*час, если например США закупают по зеленому тарифу 2.2 цента за кВт*час? Может экономика Украины в 10 раз богаче, чем США?
А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире. Р. S. А если бы государство зделало мне дотацию на покупку ВИЭ, то после окупаемости я бы ему и по 1 центу продавал(а точнее соседям)
Где вы бред видите? Просто посчитайте затраты на оборудование для солнечной генерации, за сколько оно окупится и по какой цене и увидите, что солнечная генерация настолько нерентабельна, что рассматривать её в качестве основного источника энергогенерации - это просто афера и схематоз.
Безусловно где-то вдали от энергосетей или в качестве резервного источника - это достойный вариант. Но не в качестве основного источника электропитания.
romiks2009 написав: Вывод АЭС из эксплуатации и хранение отходов в конце ресурса по деньгам перекроет все ВИЭ вместе взятые.
Это сказки для болванов, ничего не смыслящих в физике. Атомная энергетика с замкнутым циклом - это будущее. По мере развития технологий отходы будут перерабатываться в новое топливо.
Просто ядерная энергетика - это единственный источник, который может обеспечить растущие потребности человечества в энергии. Зеленая энергетика - это профанация, т.к. физически не сможет покрыть растущие энергетические потребности, даже не считая больших затрат на оборудование.
Кстати производство оборудования для зеленой энергетики потребляет немало электроэнергии и засоряет экологию. Поэтому никакая она не зеленая.
Страны, которые развивают атомную энергетику в будущем будут в большом плюсе, т.к. у них будут новые технологии и мощная, дешевая и чистая атомная энергогенерация.
Страны которые убивают свою атомную энергетику, скатятся в первобытный строй и станут колониями, работающими на высокоразвитые страны. Они будут вынуждены закупать у них атомную энергию, отрабатывая её тяжелым и низкоквалифицированным дешевым и опасным трудом.
Зеленую энергетику навязывают отсталым странам и колониям - это делается специально, чтобы они угробили свою атомную энергетику и в будущем стали зависимы от развитых стран, которые атомную энергетику развивают.
ВИЭ - это по сути тоже самое, что и переход от электрического освещения к керосинкам, завернутый в красивую маркетинговую обертку. Афера.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 вер, 2020 15:59, всього редагувалось 2 разів.
romiks2009 написав:А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире.
Вы шутите? Какие дотации? Дотации - это та-же коррупция. Вам никто ничего не должен делать. Вы изобретаете нежизнеспособные химеры, которые ведут страну к упадку и деградации.
Не должно быть никаких дотаций, льгот, субсидий и прочих коррупционных схем обогащения. Должен быть здоровый свободный рынок, без монополий, со свободной здоровой конкуренцией.
Не нужно изобретать схемы искусственного завышения цен. При свободном рынке и конкуренции все эти ВИЭ и прочие коррупционные паразитические схемы идут в сад. Т.к. не выдержат конкуренции с дешевым электричеством АЭС и канут в лету. Туда им собственно и дорога.
romiks2009 написав:Р. S. А если бы государство зделало мне дотацию на покупку ВИЭ, то после окупаемости я бы ему и по 1 центу продавал(а точнее соседям)
Дурень как говорится думкой богатеет. Не задумывались о том, а где государство возьмет деньги, чтобы платить дотации на развитие нерентабельных технологий? Чтобы найти эти деньги, вас-же государство и обложит налогами. И будете вы платить скажем 100 долларов налогов, получая из них назад в лучшем случае 5 долларов дотаций.
Деньги у государства из ниоткуда не берутся, любые дотации или субсидии обойдутся вам в 10 раз дороже, т.к. в любом случае вы будете отдавать государству в 10 раз больше, чем сможете получать дотаций.
есть ли смысл платить за нерентабельные технологии сознательно отказываясь от рентабельных? А есть ли смысл переплачивать за это ещё в 10 раз больше, вовлекая государство в качестве посредника?
romiks2009 написав:А незачем было подписывать то что не нужно и изобретать велосипед. Сделайте дотации и все станет на свои места как во всем мире.
Вы шутите? Какие дотации? Дотации - это та-же коррупция. Вам никто ничего не должен делать. Вы изобретаете нежизнеспособные химеры, которые ведут страну к упадку и деградации.
Не должно быть никаких дотаций, льгот, субсидий и прочих коррупционных схем обогащения. Должен быть здоровый свободный рынок, без монополий, со свободной здоровой конкуренцией.
Не нужно изобретать схемы искусственного завышения цен. При свободном рынке и конкуренции все эти ВИЭ и прочие коррупционные паразитические схемы идут в сад. Т.к. не выдержат конкуренции с дешевым электричеством АЭС и канут в лету. Туда им собственно и дорога.
romiks2009 написав:Р. S. А если бы государство зделало мне дотацию на покупку ВИЭ, то после окупаемости я бы ему и по 1 центу продавал(а точнее соседям)
Дурень как говорится думкой богатеет. Не задумывались о том, а где государство возьмет деньги, чтобы платить дотации на развитие нерентабельных технологий? Чтобы найти эти деньги, вас-же государство и обложит налогами. И будете вы платить скажем 100 долларов налогов, получая из них назад в лучшем случае 5 долларов дотаций.
Деньги у государства из ниоткуда не берутся, любые дотации или субсидии обойдутся вам в 10 раз дороже, т.к. в любом случае вы будете отдавать государству в 10 раз больше, чем сможете получать дотаций.
есть ли смысл платить за нерентабельные технологии сознательно отказываясь от рентабельных? А есть ли смысл переплачивать за это ещё в 10 раз больше, вовлекая государство в качестве посредника?
romiks2009 написав:Наверное у вас много времени такую простіню писать. В Германии лохи, что от АЄС отказались. Купите себе солнечніе панели или калькулятор, тогда разберетесь. Или вот https://www.facebook.com/groups/GeneraciaGroup
Германия может себе позволить сорить деньгами. Из этого не следует, что Германия поступила мудро и не передумает.
Вы напоминаете ту бабулю, которая против АЭС митинговала, а когда её спросили как-же вы будете без электричество ответила "а зачем мне электричество, я телевизор и при свечах могу смотреть"
Солнечные панели с контроллером у меня есть. Рентабельность считал. Рекомендую и вам посчитать, прежде чем другим советовать калькулятор.
Впрочем раз вы гуманитарий, то вам будет нереально объяснить почему переход на солнечную генерацию - это афера, почему солнечная энергия никогда не заменит атомную энергетику. Для этого нужно по крайней мере понимать что такое энергия и сколько её можно получить от солнца и сколько от ядерной энергетики.
Можно было бы вам предложить сравнить хотя-бы сегодняшнюю себестоимость атомной электроэнергии около 50 коп за кВт*час и зеленый тариф 4-5 грн за кВт*час. Но это видимо бесполезно, цифры вам похоже ничего не говорят
Солнечная энергетика - это как батарейки для фонарика. Да - от батареек фонарик будет работать. Но стоимость такого освещения будет намного выше, чем если поставить лампочку и подключить её к электросети запитанной от АЭС.
Но тут важно другое - батарейками невозможно заменить электричество АЭС. Запитывать завод с электропечами от батареек не хватит денег. Точно также и с солнечными панелями. Да дома поставить можно, будет работать, если деньги некуда девать, почему бы и нет. Но заменить атомную энергетику солнечными батареями невозможно.
Да даже простой пример взять. Вы-же можете от солнечной панели заряжать свой смартфон - это сегодня не проблема. Но вы этого не делаете, вместо этого пользуетесь сетью. Не правда-ли? Не задумывались почему?