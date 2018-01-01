Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:27

romiks2009 написав: Наверное у вас много времени такую простіню писать. В Германии лохи, что от АЄС отказались. Купите себе солнечніе панели или калькулятор, тогда разберетесь. Или вот https://www.facebook.com/groups/GeneraciaGroup Наверное у вас много времени такую простіню писать. В Германии лохи, что от АЄС отказались. Купите себе солнечніе панели или калькулятор, тогда разберетесь. Или вот

Германия может себе позволить сорить деньгами. Из этого не следует, что Германия поступила мудро и не передумает.Вы напоминаете ту бабулю, которая против АЭС митинговала, а когда её спросили как-же вы будете без электричество ответила "а зачем мне электричество, я телевизор и при свечах могу смотреть"Солнечные панели с контроллером у меня есть. Рентабельность считал. Рекомендую и вам посчитать, прежде чем другим советовать калькулятор.Впрочем раз вы гуманитарий, то вам будет нереально объяснить почему переход на солнечную генерацию - это афера, почему солнечная энергия никогда не заменит атомную энергетику. Для этого нужно по крайней мере понимать что такое энергия и сколько её можно получить от солнца и сколько от ядерной энергетики.Можно было бы вам предложить сравнить хотя-бы сегодняшнюю себестоимость атомной электроэнергии около 50 коп за кВт*час и зеленый тариф 4-5 грн за кВт*час. Но это видимо бесполезно, цифры вам похоже ничего не говорятСолнечная энергетика - это как батарейки для фонарика. Да - от батареек фонарик будет работать. Но стоимость такого освещения будет намного выше, чем если поставить лампочку и подключить её к электросети запитанной от АЭС.Но тут важно другое - батарейками невозможно заменить электричество АЭС. Запитывать завод с электропечами от батареек не хватит денег. Точно также и с солнечными панелями. Да дома поставить можно, будет работать, если деньги некуда девать, почему бы и нет. Но заменить атомную энергетику солнечными батареями невозможно.Да даже простой пример взять. Вы-же можете от солнечной панели заряжать свой смартфон - это сегодня не проблема. Но вы этого не делаете, вместо этого пользуетесь сетью. Не правда-ли? Не задумывались почему?