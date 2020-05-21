RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Асоціації ВДЕ захищатимуть
зелену енергетику від...

Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:50

Re: Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

А кто защитит Украины от "Асоціації ВДЕ"?
  Амвросий написав:не в 5, а в 8.75 раз дороже, учитывая текущий курс EUR/UAH
А ну да упустил момент что Зеленый тариф привязан к евро. Офшорные инвесторы и тут себя обезопасили...
Джон
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти,...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:29
4 212
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 13:53
odessamama202626
В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...
R2 » Нед 14 чер, 2020 13:16
6 825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 10:59
Амвросий
Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику 1, 2, 3
R2 » Сер 13 тра, 2020 10:12
22 1004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 15:35
Mosk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (139)
03.10.2020 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.