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Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:50
А кто защитит Украины от "Асоціації ВДЕ"?
Амвросий написав:
не в 5, а в 8.75 раз дороже, учитывая текущий курс EUR/UAH
А ну да упустил момент что Зеленый тариф привязан к евро. Офшорные инвесторы и тут себя обезопасили...
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Джон
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