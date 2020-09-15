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Кабмін розширив
можливості е-паспорта

Кабмін розширив можливості е-паспорта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:35

Кабмін розширив можливості е-паспорта

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення ухвалено під час засідання уряду 16 вересня.

Дивися повний текст Кабмін розширив можливості е-паспорта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:37

Маразм во всём.Мы вам сделали паспорт за ваши деньги,вы пока поиграйтесь,а мы его доделаем лет через 5.Зачем он вообще был нужен?Деньги распилить?
Scotch
 
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