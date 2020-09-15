Таке рішення ухвалено під час засідання уряду 16 вересня.
Дивися повний текст Кабмін розширив можливості е-паспорта.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:35
Кабмін розширив можливості е-паспорта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін розширив можливості е-паспорта.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:37
Маразм во всём.Мы вам сделали паспорт за ваши деньги,вы пока поиграйтесь,а мы его доделаем лет через 5.Зачем он вообще был нужен?Деньги распилить?
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