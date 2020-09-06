Є три категорії пенсіонерів по досягненні пенсійного віку, який залежить від наявності страхового стажу
Дивися повний текст Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27
Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Дивися повний текст Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27
Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46
ну вы не забывайте, что это пересказ словами "жузнализдки"
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:31
интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
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