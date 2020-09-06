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Третьякова розкрила нюанси
підвищення пенсійного віку

Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27

Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку

Пропонуємо до обговорення:
Є три категорії пенсіонерів по досягненні пенсійного віку, який залежить від наявності страхового стажу

Дивися повний текст Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27

Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46

  oksana--61 написав:Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.


ну вы не забывайте, что это пересказ словами "жузнализдки"
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:31

интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:12

Re: Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку

  Тракторист написав:факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...


А в Германии солидарная система?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:33

  Giroi написав:
  Тракторист написав:факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...


А в Германии солидарная система?

со времён Бисмарка

Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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