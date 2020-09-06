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Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Є три категорії пенсіонерів по досягненні пенсійного віку, який залежить від наявності страхового стажу
Дивися повний текст Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27
Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.
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oksana--61
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46
oksana--61 написав:
Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.
ну вы не забывайте, что это пересказ словами "жузнализдки"
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:31
интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
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Тракторист
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:12
Тракторист написав:
факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
А в Германии солидарная система?
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Giroi
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:33
Giroi написав: Тракторист написав:
факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
А в Германии солидарная система?
со времён Бисмарка
Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:59
Тракторист написав:
интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
Нужно было и другой не менее интересный факт озвучить:
Ежемесячная пенсия = EP * ZF * AR * RF
и, соответственно, такой "минимальный участник" будет получать всю ту же "минималку" -- для которой "тут" можно получать вообще без стажа...
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_hunter
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40
Giroi В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.
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romiks2009
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:44
romiks2009 написав:Giroi
В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.
Так и у нас так было при кучмоиде,ну в смысле 5 лет и минимальная 50 доллариев.
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kilmas
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