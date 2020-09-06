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Третьякова розкрила нюанси
підвищення пенсійного віку

Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27

Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку

Пропонуємо до обговорення:
Є три категорії пенсіонерів по досягненні пенсійного віку, який залежить від наявності страхового стажу

Дивися повний текст Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27

Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46

  oksana--61 написав:Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.
До 35-ти.
"Специалистка" разъясняет то, чем не владеет.


ну вы не забывайте, что это пересказ словами "жузнализдки"
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:31

интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:12

Re: Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку

  Тракторист написав:факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...


А в Германии солидарная система?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:33

  Giroi написав:
  Тракторист написав:факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...


А в Германии солидарная система?

со времён Бисмарка

Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:59

  Тракторист написав:интересный факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...

Нужно было и другой не менее интересный факт озвучить:
Ежемесячная пенсия = EP * ZF * AR * RF

и, соответственно, такой "минимальный участник" будет получать всю ту же "минималку" -- для которой "тут" можно получать вообще без стажа...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40

Giroi В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:44

  romiks2009 написав:Giroi В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.


Так и у нас так было при кучмоиде,ну в смысле 5 лет и минимальная 50 доллариев. :D
kilmas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:02

  kilmas написав:
  romiks2009 написав:Giroi В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.


Так и у нас так было при кучмоиде,ну в смысле 5 лет и минимальная 50 доллариев. :D

вот только при Кучме на пенсию мужчины выходили в 60 лет, а женщины в 55 лет, а за 50 долларов можно было оплатить коммуналку и ещё оставалось на скромное пропитание... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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