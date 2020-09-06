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Третьякова розкрила нюанси
підвищення пенсійного віку

Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:34

  romiks2009 написав:Giroi В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.

Средняя пенсия (трудовая) там чуть меньше 1700, а минимальная 760. И еще там она облагается налогами, после вычета может еще меньше остаться.
Конрад Карлович
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