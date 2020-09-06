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Третьякова розкрила нюанси підвищення пенсійного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:34
romiks2009 написав:Giroi
В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.
Средняя пенсия (трудовая) там чуть меньше 1700, а минимальная 760. И еще там она облагается налогами, после вычета может еще меньше остаться.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:52
Конрад Карлович написав: romiks2009 написав:Giroi
В Финляндии аналогично-5 лет, и минимальная пенсия 1800 евро.
Средняя пенсия (трудовая) там чуть меньше 1700, а минимальная 760. И еще там она облагается налогами, после вычета может еще меньше остаться.
доходы в сумме до 6000 евро в год не облагаются налогами, а с суммы превышающей 6000 евро в год налог составит 6%...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:58
Тракторист написав: Giroi написав: Тракторист написав:
факт из Германии: для получения пенсии минимальный период участия в пенсионном страховании в Германии составляет 5 лет...
А в Германии солидарная система?
со времён Бисмарка
Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.
Да, ты прав.
Но в любом случае, если 5 лет платить средние взносы, то пенсия буде 160 Евро. Остальное социальная помощь, по сути, в сумме то же, что и вообще без стажа.
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Giroi
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:25
Giroi написав: Тракторист написав: Giroi написав:
А в Германии солидарная система?
со времён Бисмарка
Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.
Да, ты прав.
Но в любом случае, если 5 лет платить средние взносы, то пенсия буде 160 Евро. Остальное социальная помощь, по сути, в сумме то же, что и вообще без стажа.
причём социальная помощь может быть в 2-3 раза больше пенсии...
Если при достижении пенсионного возраста или при невозможности работать в связи с инвалидностью, человеку не достаточно средств для жизни, он имеет право на получение пособия Grundsicherung (основное, базовое пособие). Если общий доход такого человека за 1 месяц составляет менее 865.00 евро (на 2020 год), он может подать заявление на получение Grundsicherung.
Сумма пособия Grundsicherung зависит от жизненной ситуации (Regelbedarfsstufen) и составляют от 389.00 до 432.00 евро. Дополнительно к данной сумме человек получает деньги на жилье, отопление, а также на оплату ремонтов и некоторых других потребностей по факту расходов.
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