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Галузь ВДЕ розраховує на виграш справи в КС про визнання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:39
Пропонуємо до обговорення:
Галузь відновлюваної енергетики виграє в Конституційному суді справу за зверненням 47 народних депутатів про визнання неконституційними положень законодавства по "зеленими" тарифами і умовами підтримки відновлюваної енергетики, переконаний керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, що представляє інтереси галузі, адвокат Тимур Бондарєв.
Дивися повний текст Галузь ВДЕ розраховує на виграш справи в КС про визнання неконституційними \"зелених\" тарифів
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R2
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:39
Пошли нахрен, скоты "зеленого" рекета!! Нищая страна дрлжна оплачивать вам ваш бизнес по космическим ценам, еще и принудительно?? Каким ухудшением инвестклимата вы пугаете?? Где он этот инвестклимат? Где заводы, рабочие места??? Ничего этого и так нет! А ваш грабительский бизнес есть! Вобщем желай Коломойскому и К выигратб спор. А вам... была б моя воля, ваши ветряки уже бы в море скинул!!!!!
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sialeks
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