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У Києві хочуть повернути в
комунальну власність 17 га...

У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57

У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га...

Пропонуємо до обговорення:
Столична прокуратура у суді вимагає повернути у комунальну власність 17 га землі біля Дніпра вартістю понад 651 млн гривень.

Дивися повний текст У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га землі біля Дніпра на понад 650 млн гривень.
R2
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