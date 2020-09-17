Столична прокуратура у суді вимагає повернути у комунальну власність 17 га землі біля Дніпра вартістю понад 651 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га землі біля Дніпра на понад 650 млн гривень.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57
У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га...
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Дивися повний текст У Києві хочуть повернути в комунальну власність 17 га землі біля Дніпра на понад 650 млн гривень.
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