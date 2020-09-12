Відновлення глобальної економіки після коронакризи буде швидким, але повна нормалізація ситуації займе до п'яти років.
Дивися повний текст Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років – Світовий банк.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:01
Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років...
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Дивися повний текст Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років – Світовий банк.
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