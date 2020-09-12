RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наслідки коронакризи в світі
затягнуться на п'ять років...

Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:01

Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років...

Пропонуємо до обговорення:
Відновлення глобальної економіки після коронакризи буде швидким, але повна нормалізація ситуації займе до п'яти років.

Дивися повний текст Наслідки коронакризи в світі затягнуться на п'ять років – Світовий банк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90303
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
R2 » Чет 17 вер, 2020 11:32
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 14:23
unicdima
Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі 1, 2
R2 » Нед 13 вер, 2020 18:15
12 815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 18:10
KULANDALE
Глобальне ослаблення долара: наслідки для України 1, 2
R2 » Суб 12 вер, 2020 17:45
14 1059
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 23:57
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.