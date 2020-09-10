RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За сім місяців облгази накопичили
борги перед Оператором...

За сім місяців облгази накопичили борги перед Оператором...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:40

За сім місяців облгази накопичили борги перед Оператором...

Пропонуємо до обговорення:
У липні цього року заборгованість за негативні небаланси перед "Оператором ГТС України" (ОГТСУ) з початку року зросла 22% і до кінця місяця склала 1,261 млрд грн.

Дивися повний текст За сім місяців облгази накопичили борги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90304
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:41

з нас деруть вчасно.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:47

  igorbuda52 написав:з нас деруть вчасно.

далеко не со всех...
_hunter
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 8 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 10:42
2 181
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 12:01
Ragnar
Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу
R2 » Чет 10 вер, 2020 15:25
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 15:25
PUnder
"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...
R2 » Чет 10 вер, 2020 09:37
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 09:37
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.