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За сім місяців облгази накопичили борги перед Оператором...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:40
Пропонуємо до обговорення:
У липні цього року заборгованість за негативні небаланси перед "Оператором ГТС України" (ОГТСУ) з початку року зросла 22% і до кінця місяця склала 1,261 млрд грн.
Дивися повний текст За сім місяців облгази накопичили борги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:41
з нас деруть вчасно.
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igorbuda52
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:47
igorbuda52 написав:
з нас деруть вчасно.
далеко не со всех...
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_hunter
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