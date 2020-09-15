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Польща запропонувала ЄС створити
фонд допомоги Білорусі...

Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:42

Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.

Дивися повний текст Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:43

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