|
|
Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.
Дивися повний текст Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90304
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:43
кілери подорожчали?
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему