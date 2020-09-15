Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.
Дивися повний текст Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:42
Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:29
Как же им хочется играть первую скрипку.....
Только видать подзабыли как их сыграли в 1939...
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., Тракторист і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|