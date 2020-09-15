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Кохановський розповів про
економічні переваги розвитку...

Кохановський розповів про економічні переваги розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:13

Кохановський розповів про економічні переваги розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулась офіційна презентація Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA).

Дивися повний текст Кохановський розповів про економічні переваги розвитку кіберспорту в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:13

Особо повеселила фраза "популяризація фізичного виховання та здорового способу життя серед молоді." Какую хрень пропагандируют как здоровый образ жизни!
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