Відбулась офіційна презентація Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA).
Дивися повний текст Кохановський розповів про економічні переваги розвитку кіберспорту в Україні.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:13
Кохановський розповів про економічні переваги розвитку...
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Дивися повний текст Кохановський розповів про економічні переваги розвитку кіберспорту в Україні.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:13
Особо повеселила фраза "популяризація фізичного виховання та здорового способу життя серед молоді." Какую хрень пропагандируют как здоровый образ жизни!
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