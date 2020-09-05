|
|
Мобільні оператори можуть підключитися до BankID
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Київстар» вивчає можливість використання BankID для розвитку мобільних мікроплатежів.
Дивися повний текст Мобільні оператори можуть підключитися до BankID
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90307
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38
А ще ж проблема як то організувати синхронізацію з ФСБ?
-
leonidromanyuk
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему