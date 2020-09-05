RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мобільні оператори можуть
підключитися до BankID

Мобільні оператори можуть підключитися до BankID
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38

Мобільні оператори можуть підключитися до BankID

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Київстар» вивчає можливість використання BankID для розвитку мобільних мікроплатежів.

Дивися повний текст Мобільні оператори можуть підключитися до BankID.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90307
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38

А ще ж проблема як то організувати синхронізацію з ФСБ?
leonidromanyuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...
R2 » Нед 06 вер, 2020 17:30
1 319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 10:15
slonslon
Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток,...
R2 » Суб 05 вер, 2020 21:45
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 22:40
hxbbgaf
Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, -...
R2 » Сер 02 вер, 2020 18:12
3 226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 21:55
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3003)
18.09.2020 11:17
Альфа-Банк (89522)
18.09.2020 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.