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В Україні з'являться
швидкісні дороги

В Україні з'являться швидкісні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:40

В Україні з'являться швидкісні дороги

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує сполучити швидкісними дорогами усі обласні центри Західної України та вже працює над пошуком фінансування для нових інфраструктурних проєктів.

Дивися повний текст В Україні з'являться швидкісні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:41

В правительстве явные олигофрены, они десятилетиями говорят одно и то же. Вся эта информацияю уже обсуждалась и проекты даже запускались. А теперь по новой. ну прям как с запасами газа - каждый год дежурная новость. Почитаю в сентябре 2021
kozlodoev
 
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