Кабмін планує сполучити швидкісними дорогами усі обласні центри Західної України та вже працює над пошуком фінансування для нових інфраструктурних проєктів.
Дивися повний текст В Україні з'являться швидкісні дороги.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:40
В Україні з'являться швидкісні дороги
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Дивися повний текст В Україні з'являться швидкісні дороги.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:41
В правительстве явные олигофрены, они десятилетиями говорят одно и то же. Вся эта информацияю уже обсуждалась и проекты даже запускались. А теперь по новой. ну прям как с запасами газа - каждый год дежурная новость. Почитаю в сентябре 2021
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