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Євросоюз: Рада має змінити
закон про НАБУ якомога швидше

Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06

Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше

Пропонуємо до обговорення:
16 вересня Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ.

Дивися повний текст Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06

А премьер 18.09.2020 сказал что все ок
не паникуйте... все в рамках закона....
:(((
mulder_vik
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