16 вересня Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ.
Дивися повний текст Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06
Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06
А премьер 18.09.2020 сказал что все ок
не паникуйте... все в рамках закона....
:(((
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