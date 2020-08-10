RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрпошта" відправила у
примусову відпустку 20% штату...

"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:17

"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що розробив методику роботи без зупинок у період пандемії коронавірусу, замінюючи хворих співробітників тими, кого раніше відправили у примусову відпустку (20%).

Дивися повний текст \"Укрпошта\" відправила у примусову відпустку 20% штату для подальшої заміни ними хворих співробітників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90313
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:17

Интересно, принудительный отпуск это без оплаты или оплачиваемый?
vicel100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрпошта виставила на торги готель на 4 тис. кв. м....
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:31
0 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:31
R2
Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості
R2 » Чет 03 вер, 2020 12:16
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 12:16
svyatoslav_hromyak
Укрпошта запустить 500 мобільних відділень
R2 » Пон 10 сер, 2020 12:47
8 308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 13:00
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.