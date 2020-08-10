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"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що розробив методику роботи без зупинок у період пандемії коронавірусу, замінюючи хворих співробітників тими, кого раніше відправили у примусову відпустку (20%).
Дивися повний текст \"Укрпошта\" відправила у примусову відпустку 20% штату для подальшої заміни ними хворих співробітників
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:17
Интересно, принудительный отпуск это без оплаты или оплачиваемый?
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vicel100
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:32
Свежая формулировка "пакращень"
И что бы он делал без ковида? Как бы объяснял?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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