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Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Бізнес звернувся до керівництва профільних парламентських комітетів, голів фракцій, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з закликом не підтримувати законопроекти №3853-1 і №3853-2, які пропонують скасувати розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Дивися повний текст Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти, що скасовують детінізаційні закони
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R2
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:30
Крупные ассоциации пойдут на все, лишь бы похоронить малый бизнес. Одним законом - сразу двух зайцев -и убирают конкурентов, которые могут продавать дешевле не гоняясь за сверхприбылями, и дешевая рабочая сила в перспективе- кушать то бывшие трудяги-СПДшники и их сотрудники не перестанут... Даже так прямо, не стесняясь и заявляют - "Бизнес-ассоциации НАПОМИНАЮТ парламентским партиям: «Соответствующие нормы поддержаны руководством двух партий и содержатся в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном год назад Коалицией УРБ с политическими партиями «Слуга народа» и «Голос»" - тоесть откуда заказ пошел, уже даже не скрывают...
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dennylavrov
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:47
Особенно интересна "Асоціація платників податків України" под руководством г-н Гетманцева которая и обращается к г-н Гетманцеву как к главе комитета - Гетманцев сам законы про фискализацию принял а теперь сам себя просит не рассматривать альтернативные законы - прям Змей с многоголовый))))
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alexey2020
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:48
Ну что, народ. Приготовьтесь платить больше.
Кто там хотел чтобы больше налогов с мелких снимали?
Вот с вас же крупные больше и снимут.
Ха. Ха. Ха.
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p_a_l
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:53
вот они эти мрази, которые и желают кровушки попить у малого бизнеса в Украине.Всплыло это г@вно наконец-то!
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odessamama202626
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:11
Все ассоциации (бизнес, аптечная и т.д.) под руководством олигархов, которые платят Гетьманцеву за нужные для них законы, для уничтожения малого бизнеса. Все не нажрутся.
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nikolaev0616
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