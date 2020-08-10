Державна "Укрпошта" виставила на аукціон готель в Бучі під Києвом площею більш ніж 4 тис. Кв. м.
Дивися повний текст Укрпошта виставила на торги готель на 4 тис. кв. м. Стартова ціна - 80 млн грн.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:31
Укрпошта виставила на торги готель на 4 тис. кв. м....
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Дивися повний текст Укрпошта виставила на торги готель на 4 тис. кв. м. Стартова ціна - 80 млн грн.
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