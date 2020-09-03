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Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину першої статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Таке рішення ухвалили на засіданні пленуму 18 вересня.
Дивися повний текст Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів Зеленського
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R2
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:53
Неужели судам больше нечего рассматривать, как законность штрафа президента?
Могли и более снисходительно к этому случаю отнестись. Все-таки ездил по государственным делам, а не гулял с семьей и знакомыми. Ну выпил президент кофе -
ну и что здесь такого страшного, что всей страной и судами вплоть до конституционного будем рассматривать этот случай?
Ну выписали штраф, так выписали - либо заплатит, либо обжалует.
Более важных дел не нашлось, что ли?? Ну зачем этот цирк устраивать...
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:58
И то правда.
Ну забыл президент в декларации указать свои облигации - ну и что здесь такого страшного...
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Gippo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:06
Gippo написав:
забыл президент в декларации указать свои облигации
Мы бы жили лучше чем в Швейцарии, если бы это было самое злостное нарушение и страшное деяние. Думаю рассматривать нужно мере по важности. Конечно, если ничего более важного и значимого нет - то можно и за кофе штрафовать.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:13
Например, На рассмотрение законности автоматической фиксации нарушений ПДД времени нет. И миллионы украинцев продолжают оплачивать штрафы, вынесенные с нарушением Конституции, суммарно на десятки миллионов гривен.
Обжаловать их настолько хлопотно и дорого, что это могут позволить себе единицы. Не платить тоже невозможно, так как с большой долей вероятности в конечном итоге это приведет к взысканию исполнительной службой, арестом или блокированием имущества.
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Евгений Н.
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