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Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину першої статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Таке рішення ухвалили на засіданні пленуму 18 вересня.
Дивися повний текст Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів Зеленського
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R2
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:53
Неужели судам больше нечего рассматривать, как законность штрафа президента?
Могли и более снисходительно к этому случаю отнестись. Все-таки ездил по государственным делам, а не гулял с семьей и знакомыми. Ну выпил президент кофе -
ну и что здесь такого страшного, что всей страной и судами вплоть до конституционного будем рассматривать этот случай?
Ну выписали штраф, так выписали - либо заплатит, либо обжалует.
Более важных дел не нашлось, что ли?? Ну зачем этот цирк устраивать...
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:58
И то правда.
Ну забыл президент в декларации указать свои облигации - ну и что здесь такого страшного...
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Gippo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:06
Gippo написав:
забыл президент в декларации указать свои облигации
Мы бы жили лучше чем в Швейцарии, если бы это было самое злостное нарушение и страшное деяние. Думаю рассматривать нужно мере по важности. Конечно, если ничего более важного и значимого нет - то можно и за кофе штрафовать.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:13
Например, На рассмотрение законности автоматической фиксации нарушений ПДД времени нет. И миллионы украинцев продолжают оплачивать штрафы, вынесенные с нарушением Конституции, суммарно на десятки миллионов гривен.
Обжаловать их настолько хлопотно и дорого, что это могут позволить себе единицы. Не платить тоже невозможно, так как с большой долей вероятности в конечном итоге это приведет к взысканию исполнительной службой, арестом или блокированием имущества.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:28
Евгений Н. Вот так и живем, потому что во первых нет равности перед законом, во вторых - всем наплевать на выполнение законов. Нарушил, должен отвечать, и по ...иг кто ты. Респект суду.
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glodinav
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:02
Евгений Н. написав:
Могли и более снисходительно к этому случаю отнестись. Все-таки ездил по государственным делам, а не гулял с семьей и знакомыми. Ну выпил президент кофе -
ну и что здесь такого страшного, что всей страной и судами вплоть до конституционного будем рассматривать этот случай?
В правовой стране первые лица как раз и должны быть образцами соблюдения законов.
Так что да - это страшно и нет, никакого снисхождения.
Чиновники ввели в западных областях красный уровень карантина, остановили экономику и общественный транспорт, а сами же в это время демонстративно нарушают правила карантина. Так что тут как раз, наоборот, надо вздрючить по максимальной строгости закона.
Напомню, 2016 год:
Мэр Токио Ёити Масудзоэ подал заявление об отставке.
Причиной послужил скандал из-за использования средств политических фондов, созданных на основе пожертвований сторонников, на личные цели.
Средства из них, как выяснилось, он тратил на личные цели, в том числе на оплату счетов в ресторанах, где он обедал с семьей, номеров гостиниц во время личных поездок и покупку различных товаров - от книг до шелковых рубашек. Подобные действия не являются нарушением закона, однако группа юристов, которая вела разбирательство, сочла их нарушением политической этики. Критику общественности вызвали также дальние поездки мэра на дачу на служебном авто и слишком частые зарубежные командировки, во время которых он якобы регулярно нарушал предельные нормы расходов на номера в отелях.
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Grover
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:07
Евгений Н. написав:
Мы бы жили лучше чем в Швейцарии, если бы это было самое злостное нарушение и страшное деяние.
Если даже президент не соблюдает закон и скрывает свои доходы - чего ждать от остальных?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:54
Речь не о том, нужно ли вздрючить или нет. Ему ж выписали штраф.
Я о том, оправдывает ли цель средства, которыми это достигается...Штраф 17тыс...или сколько там/ меньше-больше? Задействованы суды, вплоть до Конституционного - это как минимум прямые убытки(которые тратся на работу и содержание), а еще и косвенные убытки - пока рассматривается законность вздрючить президента за чашку кофе, эти суды не рассматривают гораздо более важные и нужные дела.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:52
Евгений Н. написав:
Ну зачем этот цирк устраивать...
Клоуну без цирка никак
Зе-Чмо
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p_a_l
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