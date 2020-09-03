RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Верховний суд вирішив звернутися
до КСУ щодо штрафів...

Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:23

Re: Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів...

  Евгений Н. написав:пока рассматривается законность вздрючить президента за чашку кофе, эти суды не рассматривают гораздо более важные и нужные дела.

Какие? Неужто отмена фонда гарантирования?

  Евгений Н. написав:оправдывает ли цель средства, которыми это достигается

Ты знаешь, думаю что расследование большинства убийств не дают никакого положительного экономического эффекта: на работу следствия и судов уходит куча бабла, потом ещё надо лет 10 кормить бесплатно убийцу в тюрьме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 06.08.19
Подякував: 326 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:40

  Евгений Н. написав:Речь не о том, нужно ли вздрючить или нет. Ему ж выписали штраф.

Он признал своё правонарушение и согласился оплатить штраф или прикрыл ж*** неприкосновенностью?
Что-то мне подсказывает, что раз хотят подавать в конституционный суд, то второе (иначе не было бы повода).

  Евгений Н. написав:Я о том, оправдывает ли цель средства, которыми это достигается...Штраф 17тыс...или сколько там/ меньше-больше? Задействованы суды, вплоть до Конституционного - это как минимум прямые убытки(которые тратся на работу и содержание)

Пока не появятся прецеденты - неприкосновенность с топовых чинуш не снимут.
Такая цель оправдывает средства?
Да и вопрос, вообще, стоит в банальной общественной справедливости "перед законом должны быть все равны". Не должен гарант конституции болт класть на законы.
Grover
 
Повідомлень: 127
З нами з: 05.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты знаешь, думаю что расследование большинства убийств не дают никакого положительного экономического эффекта: на работу следствия и судов уходит куча бабла, потом ещё надо лет 10 кормить бесплатно убийцу в тюрьме.

Именно! Но, такова цена жизни в цивилизованном обществе.
Grover
 
Повідомлень: 127
З нами з: 05.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з...
R2 » Сер 09 вер, 2020 19:42
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 19:42
baksheevbogdan
Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом...
R2 » Сер 09 вер, 2020 13:24
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 13:24
nikt
Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 03 вер, 2020 11:33
31 1722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 12:44
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20566)
18.09.2020 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.