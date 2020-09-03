Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів...

Евгений Н. написав:
Речь не о том, нужно ли вздрючить или нет. Ему ж выписали штраф.
Он признал своё правонарушение и согласился оплатить штраф или прикрыл ж*** неприкосновенностью?
Что-то мне подсказывает, что раз хотят подавать в конституционный суд, то второе (иначе не было бы повода).
Евгений Н. написав:
Я о том, оправдывает ли цель средства, которыми это достигается...Штраф 17тыс...или сколько там/ меньше-больше? Задействованы суды, вплоть до Конституционного - это как минимум прямые убытки(которые тратся на работу и содержание)
Пока не появятся прецеденты - неприкосновенность с топовых чинуш не снимут.
Такая цель оправдывает средства?
Да и вопрос, вообще, стоит в банальной общественной справедливости "перед законом должны быть все равны". Не должен гарант конституции болт класть на законы.