Ціни на житло в Україні: де найдешевше

Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:27

Дешевле не всегда выгоднее. Ну купили вы самую дешевую квартиру где-то на окраине без метро. Сэкономили в момент покупки. Но почему застройщик продает ее так дешево? У него халявный участок. Он его и застраивает. Ему выгодно. А вам? На сколько ее стоимость вырастит за время строительства? Есть ли предпосылки для дальнейшего роста цены в этой локации?на эту тему.Те же пригороды. Есть отличные локации, а есть дома в полях без ничего. Сильно ли вырастит цена на такие квартиры, если со временем народ будет от туда уезжать из-за отсутствия садов и школы. 10 лет каждый день возить ребенка в час пик надоест.