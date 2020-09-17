У Києві за квадратний метр у новобудові у середньому потрібно віддати $996. Торік у середньому просили $983, або 1,3% менше.
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні: де найдешевше.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:27
Ціни на житло в Україні: де найдешевше
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Дивися повний текст Ціни на житло в Україні: де найдешевше.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:27
Дешевле не всегда выгоднее. Ну купили вы самую дешевую квартиру где-то на окраине без метро. Сэкономили в момент покупки. Но почему застройщик продает ее так дешево? У него халявный участок. Он его и застраивает. Ему выгодно. А вам? На сколько ее стоимость вырастит за время строительства? Есть ли предпосылки для дальнейшего роста цены в этой локации?
Те же пригороды. Есть отличные локации, а есть дома в полях без ничего. Сильно ли вырастит цена на такие квартиры, если со временем народ будет от туда уезжать из-за отсутствия садов и школы. 10 лет каждый день возить ребенка в час пик надоест.
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