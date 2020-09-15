Щомісячну виплату в розмірі до 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років будуть виплачувати з 1 липня 2021 року.
Дивися повний текст Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня 2021 року.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:33
Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня 2021 року.
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