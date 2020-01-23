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Prozorro платитиме "білим"
хакерам за знайдені вразливості

Prozorro платитиме "білим" хакерам за знайдені вразливості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:56

Prozorro платитиме "білим" хакерам за знайдені вразливості

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Prozorro.

Дивися повний текст Prozorro платитиме \"білим\" хакерам за знайдені вразливості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:56

Ого, ничего себе. Пора переходить в хакеры
frolovasabrina1992
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