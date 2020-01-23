Про це повідомляє прес-служба Prozorro.
Дивися повний текст Prozorro платитиме \"білим\" хакерам за знайдені вразливості.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:56
Prozorro платитиме "білим" хакерам за знайдені вразливості
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Дивися повний текст Prozorro платитиме \"білим\" хакерам за знайдені вразливості.
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