На українських заводах в серпні було виготовлено 121 од. автотранспортних засобів.
Дивися повний текст Український автопром: випуск автотранспортних засобів впав у 5,5 раза.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:59
Український автопром: випуск автотранспортних засобів...
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Дивися повний текст Український автопром: випуск автотранспортних засобів впав у 5,5 раза.
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