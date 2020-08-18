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Український автопром: випуск
автотранспортних засобів...

Український автопром: випуск автотранспортних засобів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:59

Український автопром: випуск автотранспортних засобів...

Пропонуємо до обговорення:
На українських заводах в серпні було виготовлено 121 од. автотранспортних засобів.

Дивися повний текст Український автопром: випуск автотранспортних засобів впав у 5,5 раза.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:59

А в Украине есть автопром???Рассмешили.
sena_2008atp
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