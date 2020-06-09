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УЗ перевела поїзд із Kyiv Boryspil Express на інший маршрут
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво АТ "Укрзалізниця" вирішило перевести тривагонний експрес ДПКр-3, який доставляв пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль у експрес-режимі, на один із регіональних напрямків.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:42
а с каким пафосом его пускали...
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