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Чеська Skoda готова брати участь
у добудові енергоблоків...

Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56

Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...

Пропонуємо до обговорення:
У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).

Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56

а начали строить эти блоки в 1986 и 1987...
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