У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56
Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
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Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
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