У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56
Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:27
Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків
Всё сформулировано верно: "меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов". Само строительство никто не обещал.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00
Как то странно. Немцы хотят достроить атомку. Может специально и банкротят.
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