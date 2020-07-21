Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...

Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:04

Раньше же говорили, что это подразделение Шкоды, "не совсем чешское, а скорее российское"

Уже переиграли?

Украина - богатая страна!

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