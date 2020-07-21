У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56
Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:27
Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків
Всё сформулировано верно: "меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов". Само строительство никто не обещал.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00
Как то странно. Немцы хотят достроить атомку. Может специально и банкротят.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:22
Це вони погано подумали. Який сенс вкладати кошти в енергоблоки, якщо влада України зупиняє ті самі енергоблоки і купує електроенергію в Росії? Подумають ще раз і змінять своє рішення.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:01
энергоблоки АЭС имеют срок службы около 50 лет и после 2030 года первые укаинские блоки будут начинать выводить из эксплуатации и для того чтобы ядерная энергетика не загнулась нужно как минимум вводить в эксплуатацию один новый энергоблок каждые 5-6 лет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:04
Раньше же говорили, что это подразделение Шкоды, "не совсем чешское, а скорее российское"
Уже переиграли?
Украина - богатая страна!
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