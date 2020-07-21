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Чеська Skoda готова брати участь
у добудові енергоблоків...

Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56

Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...

Пропонуємо до обговорення:
У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).

Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56

а начали строить эти блоки в 1986 и 1987...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:27

Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків

Всё сформулировано верно: "меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов". Само строительство никто не обещал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00

Как то странно. Немцы хотят достроить атомку. Может специально и банкротят.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:22

Це вони погано подумали. Який сенс вкладати кошти в енергоблоки, якщо влада України зупиняє ті самі енергоблоки і купує електроенергію в Росії? Подумають ще раз і змінять своє рішення.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:01

  alt402 написав:Це вони погано подумали. Який сенс вкладати кошти в енергоблоки, якщо влада України зупиняє ті самі енергоблоки і купує електроенергію в Росії? Подумають ще раз і змінять своє рішення.

энергоблоки АЭС имеют срок службы около 50 лет и после 2030 года первые укаинские блоки будут начинать выводить из эксплуатации и для того чтобы ядерная энергетика не загнулась нужно как минимум вводить в эксплуатацию один новый энергоблок каждые 5-6 лет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:04

Раньше же говорили, что это подразделение Шкоды, "не совсем чешское, а скорее российское"
Уже переиграли?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 08:11

  Вкладчик1234 написав:Раньше же говорили, что это подразделение Шкоды, "не совсем чешское, а скорее российское"
Уже переиграли?


Было российское, дочка ОМЗ. Как сейчас не знаю. Завод попал под санкции и его хотели продать. Но продали ли, х.з.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:33

Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків

  Тракторист написав:и для того чтобы ядерная энергетика не загнулась нужно как минимум вводить в эксплуатацию один новый энергоблок каждые 5-6 лет...

Надо понимать что ядерная энергетика вещь кроме того статусная. Это не примитив в виде панельки СЭС уровня Гондураса ++.. Стоимость электроэнергии с 3-4 энергоблоков ХАЭС будет дороже, чем со старых но дешевле грабительского "Зеленого Тарифа" в разы...
Но каждые 5-6 лет вводить не нужно...перебор, не более 55-60% от отбщей генерации.
На маневрирование мощностями надо 25-30% на ГЭС и ТЭС оставить..АЭС если начать маневрировать реакторами типа ВВЭР то есть шанс получить второй Чернобыль(.
PS Кроме того ураном мы обеспечены как топливом, ЯО можно перерабатывать, рынок изотопов это миллиарда и миллиарда долларов. А у нас все это в отходы идет.
Хотя ничего этого не будет(. Будут строить примитивные солнечные фотопанельные СЭС и это предел(. Ведь даже те же СЭС строят самые простые. Мало кто знает что СЭС может давать энергию и ночью. Гелиотермальная СЭС на расплаве солей..нет не слышали...

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