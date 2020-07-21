У чеській компанії Skoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56
Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС - Енергоатом.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:27
Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків
Всё сформулировано верно: "меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов". Само строительство никто не обещал.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00
Как то странно. Немцы хотят достроить атомку. Может специально и банкротят.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:22
Це вони погано подумали. Який сенс вкладати кошти в енергоблоки, якщо влада України зупиняє ті самі енергоблоки і купує електроенергію в Росії? Подумають ще раз і змінять своє рішення.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:01
энергоблоки АЭС имеют срок службы около 50 лет и после 2030 года первые укаинские блоки будут начинать выводить из эксплуатации и для того чтобы ядерная энергетика не загнулась нужно как минимум вводить в эксплуатацию один новый энергоблок каждые 5-6 лет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:04
Раньше же говорили, что это подразделение Шкоды, "не совсем чешское, а скорее российское"
Уже переиграли?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 19 вер, 2020 08:11
Было российское, дочка ОМЗ. Как сейчас не знаю. Завод попал под санкции и его хотели продать. Но продали ли, х.з.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:33
Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків
Надо понимать что ядерная энергетика вещь кроме того статусная. Это не примитив в виде панельки СЭС уровня Гондураса ++.. Стоимость электроэнергии с 3-4 энергоблоков ХАЭС будет дороже, чем со старых но дешевле грабительского "Зеленого Тарифа" в разы...
Но каждые 5-6 лет вводить не нужно...перебор, не более 55-60% от отбщей генерации.
На маневрирование мощностями надо 25-30% на ГЭС и ТЭС оставить..АЭС если начать маневрировать реакторами типа ВВЭР то есть шанс получить второй Чернобыль(.
PS Кроме того ураном мы обеспечены как топливом, ЯО можно перерабатывать, рынок изотопов это миллиарда и миллиарда долларов. А у нас все это в отходы идет.
Хотя ничего этого не будет(. Будут строить примитивные солнечные фотопанельные СЭС и это предел(. Ведь даже те же СЭС строят самые простые. Мало кто знает что СЭС может давать энергию и ночью. Гелиотермальная СЭС на расплаве солей..нет не слышали...
..........
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:58
Через каждые 50 лет энергоблоки будут проходить энергоаудит и получать бумагу о том, что энергоблоки "нормально работают и могут прослужить еще 50 лет".
С капремонтом АЭС смогут проработать ориентировочно около 500 лет -- срок службы бетона.
Проблема другая. Государство покупает э/э не от АЭС (где самая низкая цена), а от ветряков, солнца... И выигрывает от этого один олигарх, который покупает самые дорогие королевские особняки в мире на побережье Средиземного моря во Франции.
Либертарианец
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