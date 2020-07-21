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Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:09
Jorj написав:
С капремонтом АЭС смогут проработать ориентировочно около 500 лет -- срок службы бетона.
Реактор корпус там явно не бетонный, но лет до 100 могут..
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Джон
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