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Чеська Skoda готова брати участь
у добудові енергоблоків...

Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:09

Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків

  Jorj написав:С капремонтом АЭС смогут проработать ориентировочно около 500 лет -- срок службы бетона.
Реактор корпус там явно не бетонный, но лет до 100 могут..
Джон
 
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