Реактор корпус там явно не бетонный, но лет до 100 могут..
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:09
Re: Чеська Skoda готова брати участь у добудові енергоблоків
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:25
1 новый блок в 5-6 лет в ближайшие 30-50 лет нужен только для того чтобы компенсировать потерю мощности при выводе из эксплуатации энергоблоков после 2030-2035 годов. в противном случае доля ядерной энергетики в стране будет снижаться с выводом из эксплуатации каждого энергоблока...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:32
вы это раскажите МАгАтЭ - это их повеселит...
может быть тогда просветите почему у обычных жилых зданий из железобена срок службы, не превышает 100 лет?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|