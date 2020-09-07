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У ВР зареєстрували законопроєкт
про урівняння акцизу на...

У ВР зареєстрували законопроєкт про урівняння акцизу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:15

У ВР зареєстрували законопроєкт про урівняння акцизу на...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в вартості бензину більша частина  - це податки. Акцизний податок на сто відсотків йде на будівництво доріг.

Дивися повний текст У ВР зареєстрували законопроєкт про урівняння акцизу на автомобільне пальне: як може змінитися ціна на бензин та газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:15

И это называют рынком?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:51

Норм предложение, но только его не примут, думаю, даже не поставят в повестку. А там уже до финансового 2022 года можно котэ за хвост дотянуть.

Вон, всего только пару месяцев назад хотели уже поднять пошлины на автогаз, примерно на 30 долларов (и даже не на 100, как предложено в этом проекте), и то кабмин шмягаля зарубил инициативу https://thepage.ua/news/ukraina-ne-povy ... -iz-rossii
Слишком жирный кусок пирога хотят забрать у койкого 8)
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EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:32

Беня никак не угомонится неможет рынок с медведчуком поделить Акциз на топливо не влияет на ремонт дорог потому что разворовуют на много больше чем + 5млрд и ахметов бы подключился так как электромоб вообще не платит в дор фонд)) а поднять цену ээ постоянно визжит
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:25

  sena_2008atp написав:И это называют рынком?


Ну да. Рынок, это когда акциз на всех поровну. Ну м.б. с поправкой на теплотворную способность. Но не в 4 же раза разница на одно и то же (топливо).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:56

Но автогаз ведь более экологичный? У нас поддерживают электротранспорт нулевыми акцизами в угоду экологичности. Так пусть поддерживают и автогаз по тем же причинам.
balta_laska
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