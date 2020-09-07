У ВР зареєстрували законопроєкт про урівняння акцизу на...
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Норм предложение, но только его не примут, думаю, даже не поставят в повестку. А там уже до финансового 2022 года можно котэ за хвост дотянуть.
Вон, всего только пару месяцев назад хотели уже поднять пошлины на автогаз, примерно на 30 долларов (и даже не на 100, как предложено в этом проекте), и то кабмин шмягаля зарубил инициативу https://thepage.ua/news/ukraina-ne-povy ... -iz-rossii Слишком жирный кусок пирога хотят забрать у койкого
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Беня никак не угомонится неможет рынок с медведчуком поделить Акциз на топливо не влияет на ремонт дорог потому что разворовуют на много больше чем + 5млрд и ахметов бы подключился так как электромоб вообще не платит в дор фонд)) а поднять цену ээ постоянно визжит
Пропан не более экологичный, чем бензин. С чего вы это решили? Вы меряли уровень выбросов? Знаете как и чем? Как бы ни наоборот.
RomanTik написав:balta_laska, согласен. И еще одно - на автогазе (не путать с метаном) в основном ездят легковые автомобили, а от них вред дорожному покрытию гооораздо меньше чем от грузовиков которые используют ДТ.
Они и расходуют больше. Равно, как и крупный внедорожник, на любом топливе, расходует больше, чем на аналогичном топливе, легковое авто.
balta_laska написав:Но автогаз ведь более экологичный?
Если какой-то газ и экологичный, то разве что водород. Но на водороде у нас пока не ездят
Экологичность она как дышло, куда повернул туда и вышло. Выгодно сегодня людей на газ пересаживать, будут рассказывать про экологичность газа. А будет выгодно на бензин пересадить, то расскажут что бензин экологичней газа.