RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи у Раді розкритикували
проєкт бюджету-2021

Нардепи у Раді розкритикували проєкт бюджету-2021
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42

Нардепи у Раді розкритикували проєкт бюджету-2021

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021.

Дивися повний текст Нардепи у Раді розкритикували проєкт бюджету-2021.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90320
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
R2 » Сер 16 вер, 2020 13:42
8 339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 18:05
vitaliy_berdinskikh
У 2021 році Україна втратить 35 мільярдів через...
R2 » Чет 17 вер, 2020 12:50
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:50
R2
У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне 1, 2, 3
R2 » Сер 16 вер, 2020 11:38
27 1360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:17
sasch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (189)
18.09.2020 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.